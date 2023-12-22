В Невском районе заменили трамвайные пути на двух улицах

Работы велись на Народной улице и на Дальневосточном проспекте.

В Невском районе отремонтировали 3,73 километра трамвайных путей. Работы велись на Народной улице (от Дальневосточного проспекта до Володарского моста) и на Дальневосточном проспекте (от Народной улицы до улицы Тельмана), сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

"В конструкции применены виброшумоизоляционные прирельсовые вкладыши, которые уменьшают воздействие шума и вибрации на окружающую среду. Шпалы заменены на железобетонную подушку, что увеличит скорость трамваев и сделает мягче ход вагонов, в зоне трамвайных путей использовалась технология укладки литой асфальтобетонной смеси" Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Отмечается, что главные особенности литой асфальтобетонной смеси — водонепроницаемость, упругость и эластичность. Ремонт трамвайных путей проходил в рамках реализации программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. Регулярное движение трамваев открыто с 1 февраля 2024 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге внесли изменения в работу 12 маршрутов наземного транспорта.

Фото: Piter.TV