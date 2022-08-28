В Красногвардейском районе 2 августа выпало более половины месячной нормы осадков

Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии, работает в штатном режиме.

На Петербург 2 августа обрушились ливни. В Красногвардейском районе уже выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Максимальное количество осадков зафиксировано в Красногвардейском районе – 45,02 миллиметров, Невском районе – 39,14 миллиметров, Центральном районе – 16,69 миллиметров и во Фрунзенском районе – 13,89 миллиметров.

Отмечается, что система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии, работает в штатном режиме. К приему осадков ее подготовили заранее.

В большинстве случаев канализация самостоятельно принимает весь объем воды, но при таком количестве осадков и такой интенсивности дождя система не может единовременно принять весь объем стоков, из-за чего на улицах города могут появляться скопления воды. После окончания дождя вся вода полностью уходит в систему водоотведения. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004, 314-60-13.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 3 августа объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя, тумана и грозы.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"