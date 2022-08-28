  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя, тумана и грозы
Сегодня, 18:45
194
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя, тумана и грозы

0 0

Погода ухудшится 3 августа.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

По данным Росгидрометцентра, с 13:00 до 19:00 в субботу, 3 августа, на территории города ожидается дождь, местами возможны ливни и грозы. Также с 03:00 до 07:00 будет туман. 

В администрации Петербурга автомобилистов попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском аварий. Кроме того, быть внимательными стоит и пешеходам. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти завтра тоже пройдут дожди. 

Фото: Piter.TV

Теги: дожди и грозы, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии