В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя, тумана и грозы

Погода ухудшится 3 августа.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным Росгидрометцентра, с 13:00 до 19:00 в субботу, 3 августа, на территории города ожидается дождь, местами возможны ливни и грозы. Также с 03:00 до 07:00 будет туман.

В администрации Петербурга автомобилистов попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском аварий. Кроме того, быть внимательными стоит и пешеходам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти завтра тоже пройдут дожди.

Фото: Piter.TV