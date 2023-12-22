Бригады "Водоканала" откачивали воду с улиц Петербурга после ливня

Отмечается, что городская система водоотведения находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме.

В ряде районов Петербурга 28 мая прошел ливень, затопивший улицы. К адресам были направлены бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для отвода воды с проезжей части, рассказали в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что городская система водоотведения находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме. На проспекте Маршала Блюхера, 78, шоссе Революции, 58 и 20, проспекте Энергетиков, 46 и 35, и проспекте Энгельса, 133, зафиксировали "свехрасчетные осадки", приведшие к кратковременным скоплениям воды.

При сверхрасчетных ливнях, с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 мин., канализационная система не может единовременно принять весь объем стоков – она начинает быстро наполняться, а местами переполняться. Поэтому на улицах города могут образоваться скопления воды. <…> Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 и 305-09-09. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 29 мая ожидается до +29 градусов, местами прогремят грозы.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком