В Ленобласти 29 мая ожидается до +29 градусов и местами грозы

В Ленинградской области в середине недели днём ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В начале ночи 29 мая и днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы, град. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем южный, юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +17, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
В Петербурге 28 мая к двум часам дня воздух прогрелся до +29 градусов.
Фото: pxhere; МЧС
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