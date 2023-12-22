В Ленобласти 29 мая ожидается до +29 градусов и местами грозы

В отдельных районах возможны ливни, грозы, град.

В Ленинградской области в середине недели днём ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В начале ночи 29 мая и днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы, град. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем южный, юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +17, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербурге 28 мая к двум часам дня воздух прогрелся до +29 градусов.

Фото: pxhere; МЧС