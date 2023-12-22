В Петербурге 28 мая к двум часам дня воздух прогрелся до +29 градусов

Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после девяти часов вечера.

В Петербурге к двум часам дня по данным городской метеостанции воздух прогрелся ровно до +29 градусов, что недалеко от суточного рекорда, который для 28 мая составляет +29,7 градуса (2007 год). Об этом в своём Telegram-канале сообщил синоптик "Фобос" Михаил Леус.

Максимум года в ближайшие дни в Санкт-Петербурге изменится ещё не раз – вот вам и новый! Михаил Леус, синоптик

Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после девяти часов вечера.

В Петербурге температура в 9 утра преодолела отметку в +25 градусов. При этом, сегодня ожидается гроза.

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Фото: Piter.tv