На Петербург надвигается гроза

Поднимется сильный ветер.

Сегодня, 28 мая, в Петербурге ожидается гроза. В пресс-службе ГУ МЧС по городу предупредили об ухудшении погодных условий.

Как передали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами горожане услышат раскаты, в некоторых районах пройдут ливни. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за жары. Петербуржцев и гостей города попросили проявлять особую осторожность.

Ранее мы писали, что в Петербурге температура в 9 утра преодолела отметку в +25 градусов.

Фото: Pxhere