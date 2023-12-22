На Петербург надвигается гроза

Сегодня, 28 мая, в Петербурге ожидается гроза. В пресс-службе ГУ МЧС по городу предупредили об ухудшении погодных условий.
Как передали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами горожане услышат раскаты, в некоторых районах пройдут ливни. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15 м/с.
В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за жары. Петербуржцев и гостей города попросили проявлять особую осторожность.
Ранее мы писали, что в Петербурге температура в 9 утра преодолела отметку в +25 градусов.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все