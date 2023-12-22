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На Петербург надвигается гроза
Сегодня, 13:19
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На Петербург надвигается гроза

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Поднимется сильный ветер.

Сегодня, 28 мая, в Петербурге ожидается гроза. В пресс-службе ГУ МЧС по городу предупредили об ухудшении погодных условий. 

Как передали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами горожане услышат раскаты, в некоторых районах пройдут ливни. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15 м/с. 

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за жары. Петербуржцев и гостей города попросили проявлять особую осторожность.

Ранее мы писали, что в Петербурге температура в 9 утра преодолела отметку в +25 градусов.

Фото: Pxhere

Теги: гроза в петербурге, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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