В Петербурге температура в 9 утра преодолела отметку в +25 градусов

Сегодня может быть и +29 градусов.

В Санкт-Петербурге в девять часов утра температура уже преодолела отметку +25 градусов. Об этом в своём Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

Накануне в Петербурге температура воздуха не дотянула одной десятой до +28 градусов. А сегодня может быть и +29 градусов.

Так что терпим, в выходные должно отпустить немного. Но кратковременные дожди обещаем постоянно, так что есть вероятность на спад температуры, как только дождик пройдет. Александр Колесов, синоптик

Как отметил специалист, по Ленинградской области кратковременные дожди точно будут, даже ливни с грозами и градом, но все они локальны.

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Фото: Piter.tv