В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за жары

В большинстве районов города ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В Петербурге продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за жары и риска пожаров, объявили – в связи с грозой. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, до 13:00 среды, 29 мая, продлили объявленный ранее "желтый" уровень погодной опасности в связи с жарой и риском возникновения пожаров. В большинстве районов города ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

"Желтый" уровень в период с 15:00 до 21:00 во вторник, 28 мая, также объявлен из-за ожидающейся грозы. Петербуржцев и гостей города попросили проявлять особую осторожность.

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Фото: Piter.TV