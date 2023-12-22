Петербуржцам рассказали, какая погода ожидается в начале июня

На этой неделе заканчивается календарная весна и начинается летний период. "Петербург2" решил узнать у синоптиков, ждать ли петербуржцам "погодных сюрпризов" с приходом календарного лета.

Как сообщил синоптик Александр Шувалов, жаркая погода в Северной столице задержится до 29 мая. Уже во второй половине дня в среду в Петербурге ожидаются грозы. Температура при этом не снизится – останется на уровне +26…+28 градусов.

А 3, 4 и 5 июня температура понизится до +21…+23 градусов, но летняя погода сохранится.

Ранее главный синоптик города рассказал, что в Петербурге установилась аномальная жара.

Фото: Piter.tv