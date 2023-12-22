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Главный синоптик города рассказал, что в Петербурге установилась аномальная жара
Сегодня, 9:38
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Главный синоптик города рассказал, что в Петербурге установилась аномальная жара

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Сегодня подует слабый ветер, воздух прогреется до +26...+28 градусов. 

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что жаркая погода не отступит в ближайшие дни. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале. 

По словам синоптика, погода в День города будет праздничная. Утром ясная погода, во второй половине дня небо затянет облаками. Подует слабый ветер, воздух прогреется до +26...+28 градусов. 

Сегодня днем температурный рекорд явно не перекроем, так как в 1958 году экстремум температуры достиг +30,9 гр. Но вот третье значение за весь ряд наблюдений может получиться, температура в Санкт-Петербурге сегодня будет соперничать с 1887 и 1889 годами.

Александр Колесов, синоптик

На этой неделе установится аномальная жара. Метеограмма представляет все самые экстремальные значения метеорологических параметров.

Ранее мы писали, что в Петербурге 27 мая температура будет на 9 градусов выше нормы.

Фото: Piter.tv

Теги: аномальная жара, колесов, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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