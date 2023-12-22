В Петербурге 27 мая температура будет на 9 градусов выше нормы

Обойдётся без осадков.

В последний понедельник календарной весны Северная столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, лишь на юго-западе области местами прошумят кратковременные грозовые дожди. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 27 мая в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов, такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +27…+29 градусов.

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Фото: Piter.tv