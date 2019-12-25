На строящейся станции "Горный институт" завершили работы по отделке подземного вестибюля

Четыре эскалатора также уже были смонтированы.

На новой станции петербургского метрополитена – "Горный институт" – завершили основные работы по отделке внутреннего подземного вестибюля, – говорится на портале "Строительный Петербург".

Работы по сооружению путевых стен и обустройству боковых платформ остались позади. Также был уложен гранитный камень и мрамор площадью свыше 5,8 кв метров. Четыре из четырех эскалаторов на станции смонтированы, так же как и декоративные панно. Полностью завершены работы по монтажу подсистем водоотводящих элементов и помещений для служб метрополитена.

В настоящий момент метростроители занимаются размещением элементов навигации пассажиров и деталей декора. Проводятся испытания инженерных систем, а также проверка оборудования и пусконаладочные процедуры. Ведутся работы по отделке и остеклению наземных павильонов для навигации пассажиров к станции. Обустройству подверглась и прилегающая к новой станции метро территория.

"Горный институт" будет конечной (на момент запуска) станцией Лахтинско-Правобережной, оранжевой ветки петербургского метрополитена. Кроме того, она станет одной из самых глубоких станций: работы ведутся на глубине 70-ти метров под землей (для сравнения: самая глубокая станция метро "Адмиралтейская" достигает глубины 86 метров).

Ранее в Смольном назвали очередность открытия новых станций петербургского метро.

Фото: портал "Строительный Петербург"