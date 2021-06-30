В Смольном назвали очередность открытия новых станций петербургского метро

По словам градоначальника, "единственное, что не позволяет сегодня ускориться – это ожидание техники".

Первой в Петербурге откроется станция метро "Горный институт" на Васильевском острове. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на слова губернатор Северной столицы в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

По словам градоначальника, "единственное, что не позволяет сегодня ускориться – это ожидание техники". Однако, на данный момент Обуховский завод уже строит новые проходческие щиты.

Если говорить о конкретных планах, то первая в очереди на открытие – станция "Горный институт" на Васильевском острове, затем – "Путиловская" и "Казаковская", – уточнил губернатор. Также в июле после капитального ремонта откроется станция метро "Чернышевская".

На сегодняшний день АО "Метрострой северной столицы" строит четыре станции метро: "Горный институт", "Театральная", "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Путиловская".

Фото: Piter.tv