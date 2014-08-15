Аренда студий в Петербурге подорожала на 9% перед 1 сентября

Число просмотров объявлений к концу августа ожидаемо увеличилось на 30% относительно середины лета: предложение при этом упало на 18%.

В преддверии 1 сентября аренда студий в Северной столице подскочила в цене на 9% и составила около 25 тыс. рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные аналитики сервиса "Яндекс.Аренда".

Кроме того, аналитики сообщают о росте цен на "однушки": арендовать их стало дороже на 8%, средняя цена составляет 27 рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 44 тыс. рублей (удорожание на 10%).

Число просмотров объявлений к концу августа ожидаемо увеличилось на 30% относительно середины лета: предложение при этом упало на 18%.

Ранее риелтор разъяснил последствия возможного назначения субсидий семьям на аренду жилья.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)