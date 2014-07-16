Риелтор разъяснил последствия возможного назначения субсидий семьям на аренду жилья

По мнению эксперта, мера защитит как арендаторов, так и собственников.

Риелторские компании обратились с предложением к правительству России о выплате субсидий на аренду жилья в размере до 30% семейным парам, состоящим в официальном браке более 3-х лет. Идею прокомментировал юрист, риелтор, эксперт по недвижимости, руководитель отдела продаж агентства ЦСИИ Герман Борисов в беседе с телеканалом "360".

По мнению эксперта, мера защитит как арендаторов, так и собственников. Кроме того, будет возможность вывести рынок аренды из серой зоны. Борисов не исключил, что средняя цена аренды вырастет, при этом она всё равно будет выгодной. Наконец, многие арендодатели получат возможность оформить самозанятость и декларировать доход.

В белой зоне легче решаются вопросы, и собственник будет воспринимать все более адекватно. Когда все более стабильно, прозрачно и понятно, это стимулирует. Будет использоваться госреестр всех объектов аренды. Инициатива выгонит "случайные" компании с рынка. Герман Борисов, юрист, риелтор, эксперт по недвижимости, руководитель отдела продаж агентства ЦСИИ

Также специалист уточнил, что для получения субсидий нужно будет позаботиться о грамотно составленном договоре аренды с привлечением юриста.

Ранее депутат Госдумы поддержал увеличение акциза на сигареты дороже 200 рублей.

Фото: Pxhere