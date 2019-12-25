Депутат Госдумы поддержал увеличение акциза на сигареты дороже 200 рублей

По словам парламентария, меры не должны ограничиваться лишь повышением акциза на 30% для сигарет дороже 200 рублей.

Депутат Госдумы РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил за повышение акциза на сигареты в рамках борьбы с никотиновой зависимостью. Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам парламентария, меры не должны ограничиваться лишь повышением акциза на 30% для сигарет дороже 200 рублей. Для того, чтобы решить проблему, нужна комплексная работа.

Безусловно, одним из важных шагов к сокращению потребления никотинсодержащей продукции в целом, не только классических сигарет, является вопрос плавного поднятия цен. Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия"

Также Хамзаев подчеркнул, что жители страны выкуривают более 300 млрд классических сигарет в год, что является огромным показателям. Одновременно с этим Россия является одной из лидирующих стран мира по дешевизне никотинсодержащей продукции.

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