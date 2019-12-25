Участок трасы M-12 в Московской области откроется осенью

Общая протяжённость составит 77 км., 22 из которых уже открыли в 2022 году.

Участок трассы М-12 в Подмосковье будет достроен в сентябре, то есть, на 9 месяцев раньше срока. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.

Участок, о котором идёт речь, облегчит нагрузку на магистрали в самых густонаселённых городских округах. Она будет проходить через Люберцы, Балашиху, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Богородский и Электросталь. Общая протяжённость составит 77 км., 22 из которых уже открыли в 2022 году.

Напомним, что трасса M-12 соединяет Москву и Казань, а также обеспечивает быструю связь между Московской, Владимирской, Нижегородской областями, Чувашией и Татарстаном.

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Фото: Константин Семенец