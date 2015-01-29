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Малый бизнес в Подмосковье демонстрирует уверенную динамику
Сегодня, 14:41
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Малый бизнес в Подмосковье демонстрирует уверенную динамику

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Андрей Воробьёв отменил, что положительная статистика складывается за счёт комфортной работы предпринимателей во всех сферах.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Подмосковья составляет 24,8%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.

Руководитель отменил, что положительная статистика складывается за счёт комфортной работы предпринимателей во всех сферах.

Сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВРП у нас составляет 24,8%. Очень хотелось бы при нашем участии видеть стабильный и регулярный рост малого бизнеса, а значит, еще более высокий уровень занятости и еще более прочное состояние бюджета.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Также губернатор напомнил, что с 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий и грантов для молодых и социальных предпринимателей.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Подмосковья призвал улучшить качество парков в регионе.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Теги: андрей воробьев, московская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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