Губернатор Подмосковья призвал улучшить качество парков в регионе

Руководитель поручил чиновникам и главам МО внимательнее относиться состоянием обновлённых участков и делать их максимально удобными для людей.

Недавно благоустроенные парки и скверы и парки Московской области не всегда соответствуют ожиданиям жителей. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьёв, передаёт телеканал "360".

Руководитель поручил чиновникам и главам МО внимательнее относиться состоянием обновлённых участков и делать их максимально удобными для людей.

Сегодня с утра проходит подведение итогов конкурса на благоустройство малых городов, мы в нем традиционно участвуем. В связи с этим хочу поднять тему содержания обновленных общественных пространств. Министр строительства России, который возглавляет это направление, также обратил внимание на качество содержания парков. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что Андрей Воробьёв разъяснил программу выдачи земли врачам в Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области