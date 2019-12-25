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Губернатор Подмосковья призвал улучшить качество парков в регионе
Сегодня, 15:56
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Губернатор Подмосковья призвал улучшить качество парков в регионе

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Руководитель поручил чиновникам и главам МО внимательнее относиться состоянием обновлённых участков и делать их максимально удобными для людей.

Недавно благоустроенные парки и скверы и парки Московской области не всегда соответствуют ожиданиям жителей. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьёв, передаёт телеканал "360".

Руководитель поручил чиновникам и главам МО внимательнее относиться состоянием обновлённых участков и делать их максимально удобными для людей.

Сегодня с утра проходит подведение итогов конкурса на благоустройство малых городов, мы в нем традиционно участвуем. В связи с этим хочу поднять тему содержания обновленных общественных пространств. Министр строительства России, который возглавляет это направление, также обратил внимание на качество содержания парков.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что Андрей Воробьёв разъяснил программу выдачи земли врачам в Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Теги: московская область, парки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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