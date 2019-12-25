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Андрей Воробьёв разъяснил программу выдачи земли врачам в Московской области
Сегодня, 15:45
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Андрей Воробьёв разъяснил программу выдачи земли врачам в Московской области

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С развитием и ростом региона появляется всё больше поликлиник и больниц: для привлечения туда сотрудников создана специальная программа.

Подмосковье продолжает реализацию программы по привлечению медицинских специалистов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Как отмечает телеканал "360", у жителей Московской области созрел большой запрос на врачей обшей практики, а также педиатров, терапевтов и более узких специалистов. С развитием и ростом региона появляется всё больше поликлиник и больниц: для привлечения туда сотрудников создана специальная программа.

Это большой социальный пакет. Если ты приезжаешь в Подмосковье, то получаешь дополнительные выплаты, не платишь за аренду жилья. Если продолжишь работать продолжительное время, то получишь бесплатный участок земли.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Подмосковья поздравил физтех-лицей с победой на олимпиаде в Токио.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Теги: медицина, московская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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