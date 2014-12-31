В 2023 году с января по октябрь было продано порядка 43 тыс. квартир.

Аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость" выяснили, что в октябре в Петербурге заключили более 3 тыс. сделок с новостройками. Об этом 15 ноября стало известно Piter.TV.

Так, в прошлом месяце показатель оказался меньше на 5%, чем в сентябре, когда заключили около 3,2 тыс. договоров долевого участия. При этом Северная столица остается в лидерах по объему продаж среди других городов РФ.

А в 2023 году с января по октябрь было продано порядка 43 тыс. квартир, тогда как в этом году число составляет 39 тыс.

В городах с высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках мы видим наиболее высокие темпы восстановления объема продаж. В Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде – там, где высока доля проектов бизнес- и элит-класса – рынок в меньшей степени зависел от льготных программ. Мы предполагаем, что в миллионниках, где работают девелоперы с наиболее разнообразными портфелями проектов, в ближайшие месяцы продолжится тренд на восстановление объема сделок. Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости"

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Фото: Piter.TV