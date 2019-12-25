Во Фрунзенском районе одобрили строительство жилого дома на Курской улице

Проект предусматривает жилую площадь 20 926,55 кв. м. с встроенными помещениями.

На очередном заседании Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга, состоявшемся в октябре 2024 года под председательством вице-губернатора Николая Линченко, был одобрен проект строительства нового многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой на улице Курская, 27, во Фрунзенском районе. Застройщиком выступает ООО "КВС-Выборгский". Проект предусматривает жилую площадь 20 926,55 кв. м. с встроенными помещениями, рассказал портал "Строительный Петербург".

Условием для одобрения стало проведение капитального ремонта двух зданий: на Малой Каштановой аллее, где будет размещено дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, и на улице Боровая для закрепления за образовательным учреждением. Застройщик обязуется передать городу пять однокомнатных квартир и выполнить благоустройство территории проекта, включая создание въездов и выездов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)