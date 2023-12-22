В марте продажи жилья в новостройках Петербурга и Ленобласти выросли на 53%

Выручка петербургских застройщиков в марте приравнивается к 39,4 млрд рублей (+51% к февралю), в Ленобласти она увеличилась на 60%, составив 10,5 млрд рублей.

В марте 2024 года продажи квартир и апартаментов на первичном рынке жилья в Петербурге и Ленобласти увеличились по сравнению с февралем. Об этом 8 апреля сообщили в tg-канале DataFlat.ru, в котором приводят данные по новостройкам.

В городе в прошлом месяце зарегистрировали 4046 сделок, что больше на 53%, чем в феврале, когда было 2640 соглашений. В Ленобласти прирост выше – он составил 58% (1719 сделок). В феврале заключили 1087 соглашений.

Выручка петербургских застройщиков в марте приравнивается к 39,4 млрд рублей (+51% к февралю), в Ленобласти она увеличилась на 60%, составив 10,5 млрд рублей.

По сравнению с мартом 2023 года количество сделок выросло в городе на 13%, а в области – на 6%. За год средняя цена "квадрата" в новостройках Петербурга увеличилась на 12% – до 246,9 тыс. рублей. В Ленобласти стоимость выросла на 10% и составила 154,6 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что квартиры в петербургских новостройках в апреле перестали дорожать.

Фото: Piter.TV