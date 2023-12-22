Квартиры в петербургских новостройках в апреле перестали дорожать

В целом по РФ средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке жилья в крупных городах приравнивается к 128,4 тыс. рублей.

В апреле 2024 года стоимость квартир в новостройках в Петербурге снизилась на 0,8% по сравнению с мартом – до 246,5 тыс. рублей за "квадрат". Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на аналитиков ЦИАН.

Специалисты отмечают, что ситуация с "первичкой" в городе не Неве может быть обусловлена изменениями в ипотечных программах: верхний кредитный лимит в 12 млн рублей ограничивает увеличение спроса.

По данным издания, в целом по РФ средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке жилья в крупных городах приравнивается к 128,4 тыс. рублей. Это меньше на 1,75%, чем в марте. Эксперты связывают тенденцию с активным выводом новых предложений на рынок.

В РФ квартиры в новостройках стоят в среднем 6,9 млн рублей – за год их стоимость поднялась на 8,6%.

Ранее мы уже рассказывали о том, что "квадрат" в петербургских новостройках подешевел до 238,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)