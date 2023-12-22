"Квадрат" в петербургских новостройках подешевел до 238,5 тыс. рублей

При этом аналитики отмечают, что по России наблюдается противоположная тенденция.

В I квартале 2024 года стоимость жилья на первичном рынке в Петербурге стала меньше. Так, "квадрат" в городских новостройках подешевел до 238,5 тыс. рублей, а средняя цена квартиры понизилась на 2,6% – до 12,1 млн, пишет "РБК Петербург" 26 марта, ссылаясь на исследовании портала "Мир квартир".

При этом аналитики отмечают, что по России наблюдается противоположная тенденция. За квартал цены повысились в среднем на 3,6% – до 132 тыс. рублей за "квадрат", а общая стоимость квартиры в стране поднялась на 3,1% – до 7 млн рублей.

По словам экспертов портала "Мир квартир", "ценовая аномалия" – следствие снижения спроса на новостройки из-за уменьшения доступности льготной ипотеки. В конце прошлого года максимальная сумма кредита по ней по ставке в 8% стала одинаковой для всех регионов – 6 млн рублей, до этого в Петербурге и Ленобласти лимит был в два раза выше и составлял 12 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что застройщики в Петербурге стали чаще отказываться от балконов и лоджий.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)