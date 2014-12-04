Губернатор Ленобласти принял участие в совещании по жилищному строительству

Александр Дрозденко выдвинул ряд предложений в сфере жилищного строительства на собрании в ситуационном центре правительства РФ.

24 июня в ситуационном центре правительства РФ прошло совещание по жилищному строительству и развитию инфраструктуры в регионах России. Вместе с прочими главами регионов в мероприятии принял участие и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Руководитель 47-го региона выдвинул несколько предложений, среди которых - продление льготной ипотеки на максимально возможный срок, закрепление стоимости квадратного метра жилья для госпрограмм на уровне рыночных цен для поддержания прибыли подрядчиков на госконтрактах и синхронизация инвестпрограмм застройщиков с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций для одновременного расширения сетей и жилищного строительства. Коллеги ленинградского губернатора поддержали инициативу закрепить эти предложения федеральными нормативно-правовыми актами.

Эти меры, по мнению Александра Дрозденко, помогут реализовать нацпроект "Жилье и городская среда" по всей стране и обеспечат улучшение жилищных условий для 5 миллионов человек ежегодно.

Ранее стало известно, что компаниям, взявшим на себя завершение долгостроев в Ленобласти, могут предоставить льготы.

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