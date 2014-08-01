Компаниям, взявшим на себя завершение долгостроев в Ленобласти, могут предоставить льготы

Законодательное собрание Ленобласти продвигает особые условия для заслуженных застройщиков.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области сообщила о разработке законопроекта о предоставлении девелоперам и застройщикам, берущимся за брошенные или затянувшиеся строительные объекты, особые льготные условия на предоставление смежных земель. Под проблемными объектами чаще всего понимаются недостроенные жилые комплексы и, соответственно, примыкающие к этим ЖК территории привлеченные девелоперы смогут получать в обход процедуры торгов и аукционов - для ускорения строительства, как это преподносится в законопроекте.

Законопроект был рекомендован областному парламенту Постоянной комиссией по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Законодательного собрания Ленобласти. Он также предлагает установить размер арендной платы за смежный земельный участок на уровне, не превышающем размер земельного налога за него.

Ранее в бюджет Ленобласти на 2022-2023 годы были внесены дополнительные субсидии "Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства".

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