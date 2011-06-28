Деньги для дольщиков Ленобласти закрепили в областном бюджете

Размеры расходов на жилищные долгострои определены поправками к бюджету Ленобласти.

Бюджет Ленинградской области на плановый период 2022-2023 годы был скорректирован несколькими поправками. Поправками было предусмотрено предоставление дополнительных субсидий "Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства": 450 миллионов рублей в 2022 году и еще столько же в 2023. Общая сумма зафиксированных расходов на поддержку дольщиков и решение проблем, связанных с жилищным долгостроем, составила 900 миллионов рублей.

Всего до 2025 года Ленобласть рассчитывает выделить на эти цели 3,9 миллиарда рублей, однако 2024 и 2025 годы пока находятся за пределами бюджетного планирования.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обещал полное решение проблем с обманутыми дольщиками к 2025 году.

Фото: Pixabay