Ленобласть потратит 7,5 миллиардов на завершение жилищных долгостроев в ближайшие 5 лет

Проблему обманутых дольщиков в Ленобласти предполагается решить увеличением бюджетных расходов и помощью застройщиков-доноров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал увеличение бюджетных расходов на закрытие проблем затянувшегося жилищного строительства и обманутых дольщиков в регионе. На эти цели область планирует потратить порядка семи с половиной миллиардов рублей до 2025 года, что вдвое больше первоначальных расчетов. Об этом глава региона заявил перед началом Петербургского международного экономического форума. К решению данного вопроса власти будут привлекать и застройщиков-доноров, ранее уже бравшихся за брошенные объекты и завершавшие строительство качественно и быстро.

Помимо этого руководством Ленинградской области подписано и направлено на рассмотрение в Москву дополнительное соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о выведении из работы Фонда объектов, где отсутствуют дольщики и пайщики и которые достраиваются привлеченными инвесторами. Среди таких объектов два дома ЖК "Чудеса света" в Колтушах, четыре дома ЖК "Альпийская деревня" в Мистолово, ЖК "Жар-Птица" в Щеглово и дом 6.2 ЖК "Радужный" во Всеволожске.

Ленобласть исполняет обещания по своим гарантийным письмам, направленным этой зимой, и гарантирует бесперебойное финансирование всех комплексов, по которым принято решение наблюдательного совета или правления Фонда защиты прав дольщиков.

Ранее власти Ленинградской области и Фонд защиты прав дольщиков просили помощи у министерства финансов РФ на завершение строительства проблемных жилых комплексов.

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