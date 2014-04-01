Минфин попросят помочь со средствами на долгострои в Ленобласти

В регионе не готовы жертвовать средствами на социальные программы ради завершения строительства долгостроев.

Власти Ленинградской области и Фонд защиты прав дольщиков попросят помощи у министерства финансов РФ на завершение строительства проблемных жилых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На данный момент 51% средств выделяется на достройку из бюджета области, а 49% — из федерального. В Ленобласти просят изменить пропорцию в сторону увеличения доли федеральных средств. Со своей стороны власти уже выделили 3,6 млрд рублей. Есть вероятность, что Минфин также попросят кредит для завершения строительства домов.

По словам главы Фонда защиты прав дольщиков, нельзя сокращать социальные программы и строительство социальных объектов, поэтому необходимо увеличить дефицит бюджета.

В марте суд постановил, что строительство ЖК "Десяткино 2.0" вместо обанкротившегося "Норман ЛО" продолжит региональный Фонд защиты прав дольщиков.

Фото: Piter.TV