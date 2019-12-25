ЖК "Десяткино 2.0" передали Фонду защиты прав дольщиков

Прошлый застройщик свои обязательства не выполнил.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение о смене застройщика у проблемного ЖК "Десяткино 2.0". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вместо компании "Норман ЛО", который стал банкротом, строительство продолжит региональный Фонд защиты прав дольщиков. Фонду надо будет зарегистрировать права на земельный участок и долгострой, а также выбрать проектировщика. Строительство возобновится после получения положительной экспертизы проекта ЖК.

Напомним, что строительство комплекса началось в 2014-м году. Квартиры должны были быть сданы в 2017-2018 годах. В 2019 началась процедура банкротства. Также суд может передать Фонду ЖК "Десяткино" вторая очередь, ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Яркий" и ЖК "Тридевяткино царство".

Жители неоднократно пытались призвать к помощи президента РФ.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished