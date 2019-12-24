В сентябре новостройки в Петербурге подорожали на 2%

В настоящий момент, цены достигли 153 тысяч рублей за квадратный метр.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Петербурге снова подорожали новостройки. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным экспертов, в сентябре цены новостройки подорожали в Северной столице на 2%. В настоящий момент, цены достигли 153 тысяч рублей за квадратный метр.

Отмечается, что рост стоимости наиболее проявился в сегменте однокомнатных квартир и студий. Так, цены на них в городах-миллионниках выросли на 11%.

Ранее мы сообщали о том, что на фоне пандемии Петербург делает акцент на внутренний туризм.

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