На фоне пандемии Петербург делает акцент на внутренний туризм

В настоящее время в Петербурге действует единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что власти Северной столице решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что из-за пандемии эта отрасль пострадала больше других. В настоящее время туризм восстанавливается. Однако из-за закрытых границ власти решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.

По данным Смольного, туриндустрия Петербурга обеспечивает более ста тысяч рабочих мест. Более того, в высокий сезон в этой сфере задействованы до 300 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково в воскресенье задержали два рейса.

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