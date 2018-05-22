На фоне пандемии Петербург делает акцент на внутренний туризм

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что власти Северной столице решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Отмечается, что из-за пандемии эта отрасль пострадала больше других. В настоящее время туризм восстанавливается. Однако из-за закрытых границ власти решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.
По данным Смольного, туриндустрия Петербурга обеспечивает более ста тысяч рабочих мест. Более того, в высокий сезон в этой сфере задействованы до 300 тысяч человек.
Ранее мы сообщали о том, что в Пулково в воскресенье задержали два рейса.
Фото: pixabay
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