32% петербуржцев предпочитают авиарейсы для путешествий по стране

И только 2% жителей города выбирают водный транспорт.

Специалисты "Авито Рекламы" и "Авито Приключений" провели опрос среди 10 тыс. петербуржцев, чтобы узнать их транспортно-туристические предпочтения. В среднем транспортные расходы у жителей Северной столицы для путешествий внутри страны составляют до 20 тыс. рублей.

Выяснилось, что чаще всего петербуржцы выбираются в путешествия по России один или два раза в год (39% опрошенных). Однако 9% респондентов утверждают, что занимаются внутренним туризмом больше трех раз в год.

Стали известны и транспортные предпочтения жителей Петербурга. Путевки на поезде, самолете или машине поделились примерно поровну. По воздуху предпочитают передвигаться 32% респондентов, по железным дорогам передвигаются 33% опрошенных, а на автомобиле – 30%. И лишь 2% петербуржцев предпочитают для путешествий по стране передвижение по воде.

Для большинства участвовавших в опросе главным критерием для выбора вида транспорта является удобство (42%). При том, среди опрошенных именно женщины чаще выбирали этот параметр (соотношение 50% к 41%). Стоимость поездки – следующий по значимости критерий – отметили 38% респондентов. Время в пути оказалось наименее важным для петербуржцев параметром – его выбрали только 18% опрошенных.

До 10 тыс. рублей транспортных расходов на одного человека для путешествий готовы выделить 35% респондентов. От 10 тыс. до 30 тыс. – 36%. На сумму больше 30 тыс. рублей готовы тратиться лишь 13% опрошенных петербуржцев. На сумму выше 50 тыс. рублей рассчитывает меньшинство – 8% респондентов.

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