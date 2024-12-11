В петербургском Пулково подорожала парковка

Уточняется, что воздушная гавань пересмотрела цены с учетом уровня инфляции.

Тарифы на стоянку в петербургском аэропорту Пулково увеличились. Об этом 30 января пишет "Фонтанка".

Теперь краткосрочная парковка на 30 минут стоит 400 рублей вместо 350 рублей, как это было ранее. Уточняется, что воздушная гавань пересмотрела цены с учетом уровня инфляции. Сотрудники решили повысить часовые и суточные тарифы на 50-100 рублей.

Кроме того, в Пулково заявили о том, что не согласны с решением УФАС России по Петербургу, и его обжалуют в суде. Напомним, ведомство признало тарифы на стоянку в аэропорту монопольно высокими.

Фото: Piter.TV