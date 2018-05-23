Петербургское УФАС дало аэропорту Пулково 20 дней на снижение цен на парковку

Согласно данным с официального сайта Пулково, час аренды места на универсальной парковке (P1) стоит 1000 рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу признало тарифы на парковку в аэропорту Пулково монопольно высокими. Представители воздушной гавани обязаны в течение 20 дней скорректировать прейскурант.

Ведомство установило, что ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" нарушило п. 1 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Повышение стоимости аренды одного парковочного места в среднем в два раза содержит признаки монопольно высокой цены.

Согласно данным с официального сайта Пулково, час аренды места на универсальной парковке (P1) стоит 1000 рублей, аренда на сутки — 2000 рублей.

В Пулково в сентябре запустили бесплатный ночной шаттл от парковки P0 до терминала.

Фото: Piter.tv