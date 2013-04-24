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В Пулково запустили ночной шаттл от парковки до терминала
Сегодня, 8:45
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В Пулково запустили ночной шаттл от парковки до терминала

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Шаттл будет курсировать с 01:00 до 05:00 каждый час.

В Пулково запустили бесплатный ночной шаттл от парковки P0 до терминала. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Теперь пассажиры могут оставить свой автомобиль на бесплатной парковке P0 и добраться до аэропорта на бесплатном трансфере. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Шаттл будет курсировать с 01:00 до 05:00 каждый час. Маршрут включает остановки Outlet Village Pulkovo, ТРК "Лето", "Внуковская улица", парковка Пулково P4. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский аэропорт обслужил 14,1 млн пассажиров по итогам восьми месяцев. Среди российских направлений самыми популярными являются Москва, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: аэропорт пулково, шаттл
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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