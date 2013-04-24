В Пулково запустили ночной шаттл от парковки до терминала

Шаттл будет курсировать с 01:00 до 05:00 каждый час.

В Пулково запустили бесплатный ночной шаттл от парковки P0 до терминала. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Теперь пассажиры могут оставить свой автомобиль на бесплатной парковке P0 и добраться до аэропорта на бесплатном трансфере. Пресс-служба аэропорта Пулково

Шаттл будет курсировать с 01:00 до 05:00 каждый час. Маршрут включает остановки Outlet Village Pulkovo, ТРК "Лето", "Внуковская улица", парковка Пулково P4.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский аэропорт обслужил 14,1 млн пассажиров по итогам восьми месяцев. Среди российских направлений самыми популярными являются Москва, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково