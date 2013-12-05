Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 11,4 млн человек.

Аэропорт Пулково обслужил 14,1 млн пассажиров по итогам 8 месяцев. Об этом рассказали представители ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 11,4 млн человек, на международных – 2,7 млн. среди российских направлений самыми популярными являются Москва, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Что касается зарубежных направлений, то чаще всего из Петербурга летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент.

В августе неизвестный пытался ослепить лазером пилотов пяти самолетов во время посадки в Пулково.

Фото: Piter.tv