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Пулково обслужил 14,1 млн пассажиров по итогам 8 месяцев
Сегодня, 10:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пулково обслужил 14,1 млн пассажиров по итогам 8 месяцев

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Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 11,4 млн человек.

Аэропорт Пулково обслужил 14,1 млн пассажиров по итогам 8 месяцев. Об этом рассказали представители ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 11,4 млн человек, на международных – 2,7 млн. среди российских направлений самыми популярными являются Москва, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Что касается зарубежных направлений, то чаще всего из Петербурга летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент.

В августе неизвестный пытался ослепить лазером пилотов пяти самолетов во время посадки в Пулково.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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