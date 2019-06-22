Неизвестный пытался ослепить лазером пилотов пяти самолетов во время посадки в Пулково

Первым пострадал Airbus А320 (RA-73195) авиакомпании "Россия", который прилетел из Стамбула.

Вечером в воскресенье, 25 августа, пилоты пяти самолетов столкнулись с лазерным излучением при посадке в аэропорту Пулково, как сообщается в telegram-канале "Авиаторщина".

Первым пострадал Airbus А320 (RA-73195) авиакомпании "Россия", который прилетел из Стамбула. Командир самолета сообщил диспетчерам, что свет появился на 15 секунд с Московского шоссе.

Такие же сообщения получили пилоты самолетов Superjet 100 (RA-89059, RA-89185 и RA-89101) авиакомпании "Россия", которые прилетели из Шереметьево, Мурманска и Домодедово. Последним пострадал пилот самолета, прибывшего из Казани.

Излучение лазера не повлияло на выполнение полетов и не создало помех при посадке. Компетентные органы были проинформированы об этом инциденте.

Фото: Piter.TV