В Пулково в воскресенье задержали два рейса

Утренний рейс до Иваново задержат на 2,5 часа.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Пулково задержали два рейса по России. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Так, утренний рейс в Иваново задержали почти на 2,5 часа. Самолет должен был вылететь в 9:45. Также чуть позже улетят пассажиры рейса "Петербург—Калининград". Вылет сместится с 20:20 на 3:10 следующего дня.

Остальные рейсы покинут воздушную гавань Петербурга по расписанию.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы встретили первый день теплого уик-энда толпами в электричках.

Фото:скриншот, Piter.TV