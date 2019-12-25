Петербуржцы встретили первый день теплого уик-энда толпами в электричках

От читателей Piter.tv поступили сообщения о пробках от на Приморском шоссе.

День минувшей субботы запомнился в Петербурге не только температурным рекордом, но и массовым желанием горожан насладиться теплой погодой вдали от города.

От читателей Piter.tv поступили сообщения о пробках от на Приморском шоссе из-за аварии в районе развязки с КАД. Автомобили стояли днем в пробке до Тарховки.

Портал "Фонтанка" указал на очереди у железнодорожной станции "Удельная". Пассажиры толкались и ссорились в попытках успеть на "Ласточки", уходящие в Финляндском направлении. Многолюдно было и в поездах в направлении станции "Белоостров" в Курортном районе.

Фото: Piter.tv