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Петербуржцы встретили первый день теплого уик-энда толпами в электричках
Вчера, 22:02
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Петербуржцы встретили первый день теплого уик-энда толпами в электричках

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От читателей Piter.tv поступили сообщения о пробках от на Приморском шоссе.

День минувшей субботы запомнился в Петербурге не только температурным рекордом, но и массовым желанием горожан насладиться теплой погодой вдали от города.

От читателей Piter.tv поступили сообщения о пробках от на Приморском шоссе из-за аварии в районе развязки с КАД. Автомобили стояли днем в пробке до Тарховки.

Портал "Фонтанка" указал на очереди у железнодорожной станции "Удельная". Пассажиры толкались и ссорились в попытках успеть на "Ласточки", уходящие в Финляндском направлении. Многолюдно было и в поездах в направлении станции "Белоостров" в Курортном районе.

Фото: Piter.tv

Теги: железная дорога, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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