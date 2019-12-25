За сентябрь Петербург установил уже третий температурный рекорд

Прошлый рекорд был поставлен в 1974 году.

Уже в третий раз за месяц Петербург побил рекорды по температуре воздуха в сентябре. Об этом вечером 26 сентября на своей странице в Facebook сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус .

На метеостанции Петербурга в минувший день субботы температура воздуха достигла +22,5 градуса. Данный показатель – новый рекорд температуры воздуха для сутки 26 сентября. Он составлял +21,7 градуса.

Ранее синоптик предсказывал, что Петербург может сделать очередной температурный рекорд в субботу. Прошлый рекорд температуры воздуха 26 сентября был поставлен в 1974 году.

Фото: Piter.tv