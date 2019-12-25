В субботу погода в Петербурге снова будет стремиться к рекордам

Прошлый рекорд температуры воздуха 26 сентября был поставлен в 1974 году.

Стало известно, каким прогнозом погоды на 26 сентября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус поделился со своими подписчиками в на странице Facebook.

Он заявил, что погоду в Северной столице в субботу будет определять северо-западная периферия обширного антициклона, центр которого отправился на Урал. Сохранится переменная облачность, дождей не будет, а температура вновь приблизится к рекордным отметкам. За день – 21-23 градуса тепла, в Ленобласти – 19-24 градуса.

Ветер примет юго-восточное направление и будет дуть со скорость 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

Синоптик заявил, что рекорд максимальной температуры воздуха за 26 сентября установлен в 1974 году. Тогда в Ленинграде было +21,7 градусов тепла.

Фото: Piter.tv