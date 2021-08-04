Конкурс "ТОП ЖК-2022" определил лучшие новостройки Петербурга и Ленобласти

В конкурсе приняли участие жилые комплексы из 74 регионов России.

В Петербурге подвели итоги градостроительного конкурса "ТОП ЖК-2022". Участниками ежегодного конкурса стали более 1500 комплексов-новостроек в 74 регионах России, сообщил портал "Строительный Петербург". Жюри оценивало проекты по 133 критериям в различных номинациях, например, лучший комплекс с системой "умный дом".

Сегодня те награды, которые вы будете получать, они будут заслуженными. И хочется пожелать всем вам, как представителям застройщиков и вашему руководству, чтобы те квадратные метры, которые вы своими силами строите, были качественными и работали на благо города Санкт-Петербург и Ленинградской области. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Первое место среди многоквартирных домов Петербурга в номинации "Доступное жилье" присудили ЖК "Охта Хаус".

Жюри оценивало построение планировочной территории, естественно, мы учли все необходимые как нормативы, так и наши собственные наработки в части дизайна детских площадок, озеленения, также сами планировочные решения квартир. У нас есть экспертная группа, которая следит за тем, чтобы был обеспечен комфорт, эргономика, это места общего пользования и их дизайн. Денис Смирнов, руководитель службы продукта группы "Эталон"

ЖК "Чистое небо" стал победителем в номинации "Лучший проект в РФ, масштабная застройка свободных территорий". Лучшим жильем Ленинградской области признали комплексы в Гатчине, Сертолово, Тосненском и Ломоносовском районах.

Показатели ввода говорят о том, что в любых условиях строительный комплекс Ленинградской области и строительный комплекс на территории Санкт-Петербурга всегда стойко реагирует и максимально быстро и профессионально продолжает свою работу вне зависимости от любых внешних факторов. Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ

Также застройщики обсудили тренды в девелопменте: ипотека, спрос и предложение новостроек, развитие цифровых систем.

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