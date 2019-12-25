Коммуналок в новостройках Петербурга становится меньше

В апреле текущего года на рынке было всего 18 комнат в коммуналках.

В среду, 4 августа, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" поделились с Piter.tv данными, согласно которым в июле текущего года в Петербурге продаются всего 10 комнат в домах, построенных после 2010 года. Средняя стоимость комнат составляет 2,3 млн рублей.

Бюджетный объект стоит всего 1,5 млн рублей, за такие деньги предлагают приобрести комнату в 14,8 "квадратов" в 4-комнатной квартире в Красном Селе. Там же располагается и самый дорогой объект: 24 "квадрата" оценили в 3 млн рублей.

Что касается предложений внутри города, то наиболее доступная комната обойдется покупателю в 1,85 млн рублей за 18,5 "квадратов" в Красногвардейском районе. Все предложения, отмечают аналитики, располагаются за пределами КАД.

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