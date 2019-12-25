Россиянам рассказали, как защитить личные сбережения от инфляции

Эксперты предложили несколько вариантов.

Личные сбережения от ускорившейся инфляции россияне могут с помощью таких инструментов, как гособлигации, валюта, золото, депозиты, а также недвижимость. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на экспертов.

Аналитик "КСП Капитал" Михаил Беспалов отметил, что самым очевидным способом может статься покупка коротких ОФЗ со сроком погашения около года.

Доходность к погашению по таким бумагам сейчас превысила 6,3%, хотя в начале года находилась на уровне около 4,1%, — сказал он.

Предлагается вкладывать деньги в недвижимость. Однако лучше покупать объекты без использования кредитных средств, потому что нивелировать полученную прибыль от будущей продажи могут расходы по процентам. Об этом сказал председатель СПб РО "Деловая Россия" Дмитрий Панов.

Кроме того, посоветовали эксперты вложиться в золото и валюту.

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