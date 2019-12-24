Новостройки Петербурга подорожали на треть

Цены поднялись с конца 2017 года.

В понедельник, 24 августа, эксперты "Петербургской недвижимости" поделились информацией, что цены на новостройки в Петербурге с конца 2017 года выросли на треть.

Отмечается, что в среднем цена выросла на 28% и составила 123,6 тысяч рублей к августу 2020 года. В пригородах цены выросли на 34%.

Одна из самых востребованных локаций для покупки жилья стала Бугры–Мурино: место занимает 12%. Также горожане выбирают дома в Каменке и Средней Рогатке-Новоизмайловском.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти резко снизился спрос на новостройки.

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