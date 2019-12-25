Объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году составил 3,47 млн кв. м.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге и Ленобласти резко снизился спрос на новостройки. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.

Как оказалось, в первом полугодии текущего года на первичном рынке Петербурга и Ленобласти с физическими лицами заключили 40,9 тыс. договоров долевого участия. Отмечается, что это на 25% меньше, чем в прошлом году.

При этом средняя стоимость квадратного метра возросла на 8 тысяч рублей (124 тыс. рублей).

Ранее мы сообщали о том, что по статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний.

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