По статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Такие данные зафиксировал Петростат.

В среду, 22 июля, Петростат опубликовал доклад Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года", согласно которому, в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний.

Так, за период с января по май текущего года показатели оказались выше прошлогоднего значения на 2 148 человек. Год назад за пять первых месяцев года скончались 25 730 человек, а в этом году уже 27 878.

Что касается "отдельных инфекционных заболеваний", то случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 886,4 тысячи – это 93,3% от прошлого года. Случаев внебольничной пневмонии – 20 537, это означает рост в 2,7 раза. Почти половина случаев пришлась на май этого года.

Численность постоянного населения на 1 июня составила 5,3952 млн и с начала года уменьшилась на 2,9 тысяч человек или на 0,05%.

Стена памяти на Малой Садовой с начала пандемии выросла в несколько раз.

Фото: Piter.TV